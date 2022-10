As𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮 𝘁𝘂𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝟴 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗮 𝟲𝟭𝗲𝗻𝗻𝗲

๐—”๐—น โ€œ๐——๐—ถ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒโ€ ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—š๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฎ.

Lโ€™eccezionale intervento chirurgico salvavita รจ stato condotto con successo nellโ€™Ostetricia e Ginecologia dellโ€™Ospedale โ€œDi Venereโ€ di Bari, diretta dal prof. Mario Vicino.

ยซUnโ€™operazione straordinaria โ€“ spiega Vicino โ€“ non solo per le dimensioni della massa tumorale asportata, grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalitร e la tempistica con cui รจ stato gestito il caso, dalla scoperta del tumore, in un quadro clinico veramente drammatico, alla soluzione adottata con esito favorevoleยป.

Lโ€™intervento di asportazione totale della massa tumorale e di chirurgia radicale completa รจ stato eseguito martedรฌ 18 ottobre, dalle ore 9,20 alle 12,40, dallโ€™รฉquipe diretta dal prof. Vicino e composta dalle dott.sse Rosalia Latrofa ed Emma Bassi e dallo strumentista Vito Antonicelli. Impegnata anche lโ€™รฉquipe di Anestesia del dott. Claudio Petrillo, composta dagli anestesisti Giancarlo Sancilio, Claudia Schiavone e Francesca Bello.

