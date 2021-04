Arriva un aiuto ai sistemi sanitari dell’Ue, il Parlamento europeo approva il programma di ricerca Orizzonte Europa

Particolare attenzione a sanità, digitalizzazione e sostegno alle Pmi innovative. Budget di oltre 95,5 miliardi di euro, compresi 5,4 miliardi da Next Generation Eu.

Approvato dal Parlamento europeo il nuovo Horizon Europe, il programma di ricerca 2021-2027 che aiuterà i sistemi sanitari dell’Ue a prepararsi alle future pandemie e l’industria a realizzare la decarbonizzazione e stimolare l’innovazione. Orizzonte Europa comprende la più cospicua dotazione di bilancio per la ricerca nel settore digitale e la digitalizzazione mai decisa dall’Ue. Garantisce finanziamenti a breve e lungo termine per ricerca e innovazione in relazione alle sfide globali, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la digitalizzazione e la pandemia di Covid-19. Il programma prevede anche il sostegno alle Pmi innovative, all’infrastruttura europea di ricerca e 1 miliardo di euro supplementare per la ricerca di base, stanziato tramite il Consiglio europeo della ricerca. Dal 1° gennaio 2021 la Commissione europea ha già attuato, in via provvisoria, il programma Orizzonte Europa. Il Parlamento ha così approvato in via definitiva il programma, con 677 voti favorevoli, 5 voti contrari e 17 astensioni per il regolamento su Orizzonte Europa, e con 661 voti favorevoli, 5 voti contrari e 33 astensioni per il programma specifico Orizzonte Europa.

“I fondi stanziati tramite Orizzonte 2020 hanno contribuito allo sviluppo del vaccino contro il Covid-19. Abbiamo insistito su investimenti ambiziosi nei settori della ricerca e dell’innovazione e garantito stabilità di bilancio e prevedibilità per dare una risposta alle sfide del futuro”, ha affermato Dan Nica, relatore per il regolamento Orizzonte Europa. “Siamo riusciti a elaborare un bilancio ambizioso ed equilibrato che sostiene fermamente la ricerca fondamentale e la ricerca tematica. Per la prima volta c’è anche un bilancio specifico per l’industria creativa e culturale europea”, ha aggiunto Christian Ehler, relatore per il programma specifico Orizzonte Europa, che ha aggiunto: “Con questo programma, l’Ue si è anche impegnata giuridicamente a difendere la libertà accademica in tutto il continente”.

Orizzonte Europa comprende tre pilastri:

Il pilastro “Scienza di eccellenza” sosterrà i progetti di ricerca di frontiera, sviluppati e condotti dai ricercatori mediante il Consiglio europeo della ricerca (Cer). Finanzierà borse di studio e scambi per ricercatori tramite le azioni Marie Skłodowska-Curie e investirà in infrastrutture di ricerca.

Il pilastro “Sfide globali e competitività industriale europea” sosterrà direttamente la ricerca relativa alle sfide della società e alle capacità tecnologiche e industriali, e definirà l’interesse principale delle missioni di ricerca a livello dell’Ue. Comprende anche le attività svolte dal Centro comune di ricerca (Jrc), che sostiene le autorità politiche a livello nazionale ed europeo con informazioni scientifiche indipendenti e assistenza tecnica.

Il pilastro “Europa innovativa” mira a rendere l’Europa leader nell’innovazione creatrice di nuovi mercati e, rafforzando ulteriormente l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit), a stimolare l’integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità.

Il programma di ricerca è incentrato su cinque aree fondamentali:

Accelerazione della transizione verso un’Europa resiliente e pronta alla sfida climatica;

Lotta contro il cancro;

Raggiungimento dell’obiettivo di 100 città a impatto climatico zero entro il 2030;

Rigenerazione degli ecosistemi marini e d’acqua dolce;

Cura dei suoli: garantire che entro il 2030 almeno il 75 % dei suoli sia sano e in grado di svolgere le funzioni essenziali.