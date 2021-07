AReSS, report di Health Technology Assessment sull’esperienza dell’ospedale domiciliare della ASL Brindisi

In AReSS il tema della trasformazione digitale della sanità lo abbiamo preso sul serio ma cerchiamo anche di non farci prendere la mano dall’ubriacatura tecnologica imperante perchè poi, alla fine, una tecnologia che non porta migliori esiti di salute è solo un gadget.

E anche la “casa come primo luogo di cura” rischia di essere uno slogan se non la doti delle più rigorose valutazioni preliminari per renderla un luogo di cura sicuro, utile ed efficace.

Abbiamo appena pubblicato in consultazione pubblica il nostro report di Health Technology Assessment sull’esperienza dell’ospedale domiciliare della ASL Brindisi , che ringraziamo per essersi sottoposta a valutazione. Il documento è consultabile per osservazioni per i prossimi trenta giorni all’indirizzo: https://www.sanita.puglia.it/…/consultazione-pubblica…

Conclusa la consultazione pubblica il report sarà la base – da settembre – per lo studio di fattibilità di un’estensione su scala regionale del pilota brindisino.

Discorso analogo – con estensione su scala regionale – per la teledialisi dell’ Azienda Ospedaliera Policlinico Di Bari il cui report HTA è già definitivo e lo trovate su: https://www.sanita.puglia.it/…/conclusa-la…

“Morale della favola”? – chiederete. Intanto non è una favola ma sono fatti e – soprattutto – scienza. Poi, e ci piace di più, abbiamo già in casa le esperienze pilota da cui partire per fare trasformazione digitale: noi gli mettiamo il metodo, una strada lunga e la consueta tenacia.