AReSS invita a #iorestoacasa – Come cambiano le regole per gli spostamenti

“Sta girando” si dice ogni anno di questi tempi facendo riferimento a uno dei tanti malanni di stagione.

Stavolta la cosa è un po’ più seria delle espressioni comuni.

Girare per girare, fate girare più velocemente voi? Ma fatelo restando in casa: qui le NUOVE regole.

#iorestoacasa #covid19 #coronavirus #andratuttobene

#iorestoacasa Come cambiano le regole per gli spostamenti dopo le ultime disposizioni del Governo?

Restano ancora valide le regole generali: restare in casa e uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio. In ogni caso mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

➡️ Scarica la regole per gli spostamenti: http://rpu.gl/CoronavirusRegoleSpostamenti