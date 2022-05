Approvata in Commissione la modifica del Regolamento regionale n.28 del 2007 sulla figura professionale operatore socio-sanitario

I lavori sono proseguiti con l’audizione richiesta dal consigliere di FDI della provincia di Brindisi, per la riorganizzazione ed il potenziamento del Polo didattico ASL BR, attraverso l’implementazione di due nuovi corsi di laurea magistrale e triennali.

Alla richiesta di istituire due nuovi corsi di laurea per tecnici di laboratorio e radiologia, ai due corsi già presenti (scienze infermieristiche e della riabilitazione), è stata espressa la volontà da parte dell’assessore all’istruzione e formazione di costruire un percorso virtuoso con l’intento di continuare a valorizzare i percorsi già esistenti attribuendo la stessa valenza ed importanza a tutte le province pugliesi.

Il tema sarà oggetto di confronto il prossimo 23 maggio durante un incontro con i Rettori pugliesi in cui sarà pianificata l’offerta formativa per il prossimo anno.

La disponibilità a collaborare in tal senso è stata confermata dal direttore sanitario dell’Asl BR.

Sono intervenuti anche i rappresentanti degli ordini degli infermieri e professioni sanitarie per ribadire la necessità di tenere alta l’attenzione sulla formazione da offrire a tali figure.