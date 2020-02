Anziani malati, lo Stato non c’è. Spese e assistenza scaricate sui figli

Ricadono drammaticamente sulle famiglie non solo la fatica, ma anche quasi metà dei costi per l’assistenza socio sanitaria degli anziani non autosufficienti. Lo rivelano le statistiche dell’Auser, associazione di volontariato impegnata nel sostegno dell’invecchiamento “attivo”. In particolare, è allarmante la situazione dei posti letto: “ne servirebbero il doppio. Nelle Rsa al 2015 risultavano quasi 288mila anziani, con un indice del 100,3%. Vuol dire che sono occupati dagli over65 anche letti destinati ad altre categorie”.

In teoria, nelle Rsa viene ricoverato chi non può essere curato a casa. “Ma andando a scavare si scopre che in alcune regioni la percentuale di chi potrebbe essere assistito a domicilio supera il 50%”.