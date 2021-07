Antibiotici, Per ridurre la resistenza è necessario un uso sempre più appropriato

Una descrizione dettagliata del consumo di antibiotici nella comunità in Europa identifica numerose aree in cui l’uso di antibiotici potrebbe essere migliorato.

Nella comunità, cioè al di fuori degli ospedali, l’emergenza e la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici è determinata principalmente dall’uso improprio degli antibiotici.

Nell’ambito di una serie di articoli scientifici pubblicati dal Journal of Antimicrobial Chemotherapy, ricercatori dell’Università di Anversa e dell’Università di Hasselt, esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ed esperti provenienti dai paesi dell’Ue/See forniscono una descrizione dettagliata del consumo di antibiotici nella comunità in Europa e identificano numerose aree in cui l’uso di antibiotici potrebbe essere migliorato.

Sulla base dei dati della Rete europea di sorveglianza del consumo di antimicrobici (Esac-Net) le grandi differenze nel consumo di antibiotici nella comunità tra i paesi dell’Ue/See, come riportato nel 1997, erano ancora evidenti nel 2017. Nonostante il successo di alcuni paesi dell’Ue/See nell’affrontare individualmente il consumo di antibiotici, non vi è stata una diminuzione significativa del consumo comunitario di antibiotici nell’Ue/See in generale.

Inoltre, sono rimaste ampie variazioni stagionali, che di solito sono associate ad un uso inappropriato per le infezioni virali durante la stagione invernale.

Per le penicilline, il gruppo di antibiotici più comunemente consumato nella comunità, c’è stato un passaggio da penicilline a spettro ristretto a penicilline ad ampio spettro.

Per i chinoloni, si registra un aumento della variazione stagionale.

“Gli antibiotici – affermano gli autori – svolgono un ruolo chiave nel trattamento delle infezioni batteriche.

Nel tempo, il loro uso eccessivo e improprio ha portato alla resistenza agli antibiotici, una grave minaccia per la salute pubblica, con conseguenti fallimenti terapeutici, aumento dei costi delle cure e aumento della mortalità dei pazienti con infezioni resistenti agli antibiotici. Informazioni affidabili sul consumo di antibiotici sono una risorsa essenziale nella lotta contro l’antibiotico resistenza, fissare obiettivi per l’uso di specifici gruppi di antibiotici e monitorare l’aderenza alle linee guida nazionali “.

Come parte di questa serie di articoli scientifici, gli autori forniscono anche strumenti statistici e un tutorial per aiutare i paesi partecipanti a ESAC-Net a valutare l’impatto dei cambiamenti normativi, campagne di sensibilizzazione pubblica e altri interventi nazionali per migliorare l’uso di antibiotici nella comunità in l’Ue-See.