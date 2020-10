Anelli, è urgente un intervento dei Ministri Manfredi e Speranza per sbloccare la graduatoria del corso di specializzazione

Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO, ha diffuso la seguente nota.

“Ieri a linea notte per ribadire la necessità di garantire la qualità del nostro sistema sanitario. Qualità per noi significa garantire i percorsi formativi. Per questo ora più che mai è urgente un intervento dei Ministri Manfredi e Speranza per sbloccare la graduatoria del corso di specializzazione ammettendo ai corsi tutti i partecipanti, tutti i medici che hanno preso parte al concorso. Non possiamo lasciare che i ricorsi blocchino per sei mesi o addirittura un anno l’avvio dei corsi”.