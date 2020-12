Anelli, Buon compleanno Servizio Sanitario Nazionale!

Il Presidente Nazionale dell’Ordine dei Medici Filippo Anelli, in occasione del compleanno del Ssn, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Buon compleanno Servizio Sanitario Nazionale!

Sono 42 anni, anche se mostri tutti i segni dell’età.

Buon compleanno SSN!

Senza di te oggi sarebbe stata una strage in questa pandemia da Covid 19.

Buon Compleanno SSN!

Nonostante gli acciacchi del tempo i medici e gli operatori sanitari si sono affezionati e legati a te, anche se molti li abbiamo persi per strada, per assicurare quel diritto che oggi tutti hanno riscoperto come fondamentale.

Buon Compleanno SSN!

Lo ricorderemo con un Concerto il 1 Gennaio 2021 su TV2000 perchè la musica ci aiuta a lenire tutte le sofferenze di questi giorni.

Un Concerto dedicato a tutti quei cittadini che combattono contro il Covid. Ai medici e agli operatori che con dedizione e passione sono impegnati su questo fronte. È l’omaggio agli oltre 260 medici che finora hanno dato la vita per combattere l’epidemia di Covid-19″.