Anelli, attenzione ai test rapidi fai da te, danno falsa sicurezza

L'avvertimento di Anelli Presidente degli Ordini dei medici Coronavirus: attenzione ai test rapidi fai da te, danno falsa sicurezza In questo momento, ricorda Anelli, "occorre un grande senso di responsabilità: rispettate le regole e fidatevi dei medici e delle loro indicazioni". Esodo verso il Sud per le vacanze? "Restate a casa"

