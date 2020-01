Andria: nuovo ospedale, bando di progettazione

C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare al bando per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, la cui posizione è stata individuata in contrada Macchia di rose.

(Tgnorba) – C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare al bando per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, la cui posizione è stata individuata in contrada Macchia di rose, a ridosso della sp1, in direzione Canosa, su un’area di 190 mila metri quadrati.

Ne dà notizia la Asl Bat che spiega come in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata l’indizione di “gara europea e procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento dei relativi servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria”.

L’importo a base d’asta ammonta, al netto di Iva, a 8.325.480,24 euro. La progettazione definitiva dovrà essere prodotta entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’incarico.

“Entriamo nel vivo delle fasi propedeutiche alla realizzazione dell’immobile”, ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt, “stiamo rispettando la tabella di marcia e realizzando tutti i passaggi necessari per avere nel nostro territorio un nuovo grande e moderno ospedale”. La struttura ospiterà 400 posti letto.