Anche in Germania scoppia l’ondata estiva e il 22% dei tedeschi non si è mai vaccinato

“Sfortunatamente, l’annunciata ondata estiva è diventata realtà. Ciò significa poco relax per le prossime settimane”. Lo afferma il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach.

Le vacanze estive sono già iniziate per gli studenti tedeschi e con la chiusura delle scuole sono state allentate le ultime restrizioni: rimane in vigore, fino a fine mese, solo l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici e in alcune aree degli ospedali. Secondo i ricercatori del ministero le due nuove varianti Ba.4 e Ba.5 si trasmettono velocemente perché sono in grado di saltare senza difficoltà le difese immunitarie attivate con l’infezione Ba1.

14/06/2022