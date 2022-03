Anche in Germania c’è carenza di personale ospedaliero

Tutto il mondo è paese.

In Germania la maggior parte degli ospedali prevede che la carenza di personale infermieristico continuerà ad aumentare negli anni a venire. Sempre più professionisti vogliono lasciare, e le terapie intensive restano scoperte

di Martina Conterno

(Panorama Sanità) – La sanità tedesca è spesso stata considerata un modello di qualità ed efficienza, sia prima che durante la pandemia. Eppure, la carenza di personale infermieristico sta mettendo sempre più in difficoltà il sistema, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. Nella primavera

2020, agli albori della pandemia, la Germania si presentava come il Paese europeo con più letti di terapia intensiva pro capite d’Europa. Nell’ultimo anno si è assistito a una paradossale inversione di tendenza: i posti letto si sono lentamente ridotti. Ad ottobre 2021 due delle principali associazioni di rianimazione e medicina d’urgenza – la Deutsche Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (Dgiin) e la Deutsche interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv und Notfallmedizin (Divi) – lanciano l’allarme: un terzo delle terapie intensive tedesche sono state costrette a ridurre i propri posti letto, e quasi sempre per mancanza di infermieri. Questi i risultati di un loro sondaggio, proprio quando la Germania era alle porte di una nuova ondata di Covid-19 e le terapie intensive avrebbero dovuto operare

al massimo delle loro capacità.

La mancanza di infermieri è il motivo principale della chiusura temporanea o permanente di posti letto in terapia intensiva, confermano Dgiin e Divi. Da regolamento, infatti, in questi reparti deve essere garantita la soglia massima di due pazienti per infermiere – una garanzia di qualità – e nel caso non sia possibile si è costretti a lasciare inutilizzati posti letto altrimenti disponibili. Questa regola era stata temporaneamente sospesa all’inizio della pandemia, per permettere agli ospedali di massimizzare i posti letto nonostante le carenze di personale, ed è ora di nuovo in vigore. La carenza di infermieri è per la Germania un problema di lunga data e si inserisce in una carenza generalizzata di personale qualificato per l’assistenza ad anziani e malati.