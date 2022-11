Gestione multidisciplinare ed integrazione territorio-ospedale nella provincia di Foggia

Si terrà in data 11 novembre 2022 dalle ore 8.30 presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Foggia l’evento “Analgesia Ostetrica nella gravidanza fisiologica e a rischio – Gestione multidisciplinare ed integrazione territorio-ospedale nella provincia di Foggia”.

Il Comitato Scientifico dell’evento è costituito da Prof.ssa G. Cinnella, Prof. L. Nappi, Dott. G. Maffei, Dott. L. Lo Muzio, Dott. G. Montrone, Dott. A. D’Afiero, Dott. P. Vaira e Dott. R. Leuci.

La Segreteria Scientifica/Organizzativa è composta da Dott. D. Galante, Dott.ssa S. Di Biase, Dott. A Lacerenza e Dott. P.P. Salatto.

La finalità dell’evento, organizzato dal “Policlinico Foggia” in collaborazione con l’ASL Foggia e l’Università di Foggia, è di stimolare in modo fattivo e sinergico l’interazione Ospedale-Territorio relativamente al percorso della gestante sia nell’ambito della gravidanza fisiologica e sia, ancor di più, in quella a rischio.

Il focus sarà l’analgesia del parto ormai operativa, come percorso e come procedura, con diverse gradazioni, su gran parte del tessuto ospedaliero della provincia di Foggia. Saranno affrontate, inoltre, alcune delle tematiche più nevralgiche della gravidanza fisiologica e a rischio e i riflessi medico legali e di rischio clinico in considerazione della delicatezza dell’ambito clinico e della complessità della gestione assistenziale dell’unità materno-fetale.

Significativa per una futura sempre più stretta collaborazione tra ospedale e territorio sarà la prevista notevole presenza al convegno del personale ostetrico ospedaliero e territoriale