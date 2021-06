Amati: “Di questo passo immunità di popolazione il 16 settembre”

Dati vaccinazione Puglia.

“Continuando di questo passo raggiungeremo l’immunità di popolazione il 16 settembre. Abbiamo recuperato 4 gironi rispetto a ieri, ma l’obiettivo è fine agosto, compresi tutti i ragazzi”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:06 di domenica 6 giugno.

Sabato 05 giugno, sono state somministrate 37.992 dosi.

-10.104 rispetto a venerdì 04,

-9.375 rispetto a giovedì 03,

+11.661 rispetto a mercoledì 02.

Ad oggi sono state consegnate 2.805.985 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.580.043.

Nello specifico sono 1.776.389 le prime dosi e 803.654 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 225.942 dosi.

*Il punto sull’immunità*.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 44,93% (nella classifica nazionale in posizione numero 5 e sopra la media nazionale del 43,55%) mentre il 20,33% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 10 e sotto la media nazionale del 20,35%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata che con due dosi, il 16 settembre 2021.

*Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.*

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 674.600, di cui 559.033 dosi somministrate. Giacenza 115.567. Il 74,07% dei vaccinati attende la seconda dose.

Sabato 05 giugno, sono state somministrate 706 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -3.155 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.793.335, dosi somministrate 1.717.701. Giacenza 75.634. Il 44,56% dei vaccinati attende la seconda dose.

Sabato 05 giugno, sono state somministrate 31.766 dosi di Pfizer/BioNTech, -5.636 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 233.600, dosi somministrate 222.926. Giacenza 10.674. Il 48,39% dei vaccinati attende la seconda dose.

Sabato 05 giugno, sono state somministrate 1.449 dosi di Moderna, -1.014 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 104.450, di cui 80.383 dosi somministrate. Giacenza 24.067.

Sabato 05 giugno, sono state somministrate 4.071 dosi di Janssen, -299 rispetto al giorno precedente.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.*

La Puglia è in sesta posizione nella classifica generale nazionale: su 2.805.985 dosi consegnate, sono state somministrate 2.580.043, pari al 91,9%.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.*

Quarta per la fascia +90 (103,19%);

Quinta per fascia 80/89 (95,92%);

Prima per fascia 70/79 (90,51%).

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.*

Undicesima per la fascia 90+ (85,7%)

Ottava per la fascia 80/89 (85,3%)

Nona per la fascia 70/79 (40,9%)

*Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.*

Nel periodo 31 maggio – 6 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 239.378 dosi, cioè 7.437 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport