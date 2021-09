Alzheimer: nel mondo sono 41 milioni le persone con demenza che non ricevono una diagnosi ufficiale

Il 75% di tutti i casi di demenza nel mondo non viene diagnosticato: il dato emerge dal Rapporto mondiale Alzheimer 2021 “Viaggio attraverso la diagnosi di demenza” presentato dalla Federazione Alzheimer Italia, in occasione della XXVIII Giornata mondiale dell’Alzheimer che si celebra oggi in tutto il mondo. Tra i principali ostacoli che impediscono alle persone con demenza di ricevere una corretta diagnosi, al primo posto c’è la difficoltà di accesso a medici qualificati (47%), seguita dalla paura della diagnosi e delle sue conseguenze (46%) e dai costi (34%).

Per quanto riguarda il personale sanitario, l’ostacolo principale nell’effettuare una diagnosi corretta è la difficoltà di accesso a test diagnostici specializzati (38%), seguita dalla mancanza di formazione e conoscenze specifiche (37%). Infine, il Rapporto rileva che lo stigma risulta essere ancora uno dei principali problemi: 1 medico su 3 pensa infatti che la diagnosi sia inutile perché non esiste una cura per la demenza. Nell’ambito dell’attività svolta dalla Federazione Alzheimer Italia, il progetto più recente è “Farmacie Amiche delle Persone con Demenza”, realizzato in collaborazione con Federfarma per fornire alle farmacie consigli utili e indicazioni pratiche per diventare “Amiche delle Persone con Demenza”.