In Ucraina gli ospedali stanno terminando le forniture mediche: ossigeno, insulina, DPI, dispositivi chirurgici ed emoderivati sono in rapido esaurimento. L’allarme è lanciato dall’OMS, che sta lavorando per ottenere urgentemente nuovi aiuti e, in particolare, vaccinazioni pediatriche e supporto psicologico. L’agenzia ONU ha comunicato che dall’inizio del conflitto fino a oggi si sono verificati almeno 16 raid in strutture sanitarie con almeno nove vittime.