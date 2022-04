Allarme di Oms e Unicef: il morbillo fa di nuovo paura

A causa dell’emergenza Covid-19, moltissimi paesi hanno abbandonato le campagne vaccinali. L’allarme è lanciato dall’UNICEF e dall’OMS, che registrano un aumento dei casi di morbillo del 79% nei primi due mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Le organizzazioni segnalano 21 «grandi e dirompenti focolai» in tutto il mondo e ritengono possibile il verificarsi di epidemie di malattie prevenibili con il vaccino. In particolare, il virus del morbillo indebolisce il sistema immunitario e rende il bambino più vulnerabile ad altre malattie infettive come la polmonite e la diarrea, anche per mesi dopo il contagio. Secondo l’analisi della direttrice generale dell’Unicef Catherine Russel, il morbillo rappresenta “uno dei primi segnali della presenza di lacune nella copertura vaccinale mondiale”.