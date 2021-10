Al Policlinico Riuniti di Foggia la giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

Mercoledi 13 ottobre 2021 – ore 10.00

presso Ambulatorio di Chirurgia Senologica

plesso Chirurgico lato Maternità.

In occasione della Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, in programma per mercoledì 13 ottobre 2021, le volontarie dell’Associazione Agata in collaborazione con Europadonna Italia promuovono un evento celebrativo alle ore 10.00 presso l’Ambulatorio di Chirurgia Senologica del Policlinico Riuniti di Foggia, ubicato al piano terra del plesso Chirurgico del lato Maternità, con la finalità di informare sensibilizzando.

Per l’occasione, le volontarie doneranno una pianta di ciclamino, quale simbolo della giornata, alle pazienti dell’Ambulatorio di Chirurgia Senologica e dei reparti di Radioterapia, di Oncologia Medica Universitaria e di Oncologia Medica Ospedaliera (plesso Lastaria di Lucera).

In collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitanata” di Foggia saranno, inoltre, distribuite cartoline letterarie con brani selezionati da romanzi, saggi e versi di poesie.

Il tumore al seno metastatico colpisce il 30% delle donne che hanno o hanno già avuto il tumore al seno. Ogni anno in Italia circa 3.400 donne scoprono di avere un tumore al seno metastatico al primo controllo diagnostico e circa 10.600 tumori, già diagnosticati nell’arco dei 10 anni precedenti, diventano metastatici. Ad oggi in Italia circa 37.000 donne vivono con un tumore al seno metastatico.