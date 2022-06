Al Fallacara di Triggiano, l’ex ospedale sorgerà un Centro Risvegli

Al Fallacara di Triggiano, l’ex ospedale trasformato in Presidio Post Acuzie, sorgerà un Centro Risvegli, una unità ospedaliera ad alta specializzazione neuro riabilitativa pensata con una serie di comfort per utenti e accompagnatori: oltre a 25 stanze di degenza per i pazienti, il centro ospiterà ambulatori, studi medici, locali medicheria e una zona ristoro. Già completati i lavori in progetto per il secondo piano. Ad annunciarlo è l’Asl Bari da tempo impegnata a potenziare il polo ambulatoriale in venti diverse branche specialistiche, compresi anche i percorsi dedicati al post Covid, alla cura della obesità, alla logopedia per adulti e alla cardiologia di genere. A breve, la stessa struttura ospiterà anche un polo dermatologico con due ambulatori chirurgici e un’officina di servizi trasfusionali, a servizio della intera Area metropolitana di Bari. “Questa struttura – commenta il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce – rappresenta plasticamente il cambiamento culturale in atto che punta ad una politica della sanità a misura di cittadini, orientata più direttamente sui reali bisogni delle persone, sulla promozione della loro salute e sulla tutela del loro diritto al benessere psicofisico