Agorà RAI3: #ACCASA PER TELEMONITORAGGIO COVID IN PUGLIA

In punta di dito…ma anche in punta di piedi, non sai mai che qualcuno si urti. Ma sono proprio questi i tempi nei quali la necessità apre le porte a un futuro diverso e, per noi che proviamo a fare i visionari, migliore. Un futuro in cui, una buona volta, la migliore tecnologia disponibile non ci serva solo per “social, shopping e gaming online” ma anche per curarci.

Ci ospita mamma RAI nella sua diretta nazionale mattutina; e qualche polemica a seguire – tutta italiota – sulla privacy non regge: concediamo ai big del digitale mondiale (Google, Amazon, Apple, Facebook) molto più di quel che pensiamo della nostra esistenza. Curioso che si faccia ora i difficili per concedere il permesso a chi si deve occupare della nostra salute.

L’avevamo scritto qualche post fa, nulla sarà come “prima” che lo si voglia o no. Al “prima” siamo grati se ci ha permesso di arrivare fin qua, ora è tempo di costruire il più inedito “dopo” possibile.

Regione Puglia #Accasa #PugliaSalute

