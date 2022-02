Aggiornamento vaccini anticovid 23 febbraio 2022

ASL BARI

Ammontano a 2.683 le dosi somministrate ieri nei punti vaccinali della ASL Bari. In totale sono state erogate sinora 2 milioni 983.141 dosi, di cui 1 milione e 119.806 prime dosi, 1 milione 73.066 seconde e 790.269 dosi “booster”.

Per quanto riguarda i richiami per potenziare la protezione vaccinale, la terza dose è stata assicurata all’87,5 dei residenti con età pari o superiore a 12 anni che abbia completato il ciclo primario almeno da quattro mesi. Il 95% del target degli over 50, in particolare, è stato vaccinato con tre dosi, mentre gli over 80 hanno raggiunto il 97% di copertura. In crescita anche la fascia degli under 50, una copertura del 79,4%.

La campagna pediatrica, per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, ha toccato quota 77.696 dosi somministrate, suddivise tra 43.620 prime dosi e 34.076 seconde dosi. Buona la copertura vaccinale: 56,5% con la prima somministrazione anti-Covid, 47,2% con la doppia dose.

ASL BAT

Hub vaccinale Bisceglie: cambiano le date di apertura

A partire da questa settimana cambiano gli orari ed i giorni settimanali di apertura dell’hub PalaVinci di Bisceglie in via Cala dell’Arciprete 1. L’hub sarà attivo per tre giorni a settimana: lunedì dalle ore 9 alle ore 12:30, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

Si ricorda che chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura dell’hub da oggi fino a fine marzo sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente all’hub vaccinale nelle giornate di apertura indicate.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.345.433 dosi.

Sono 291.307 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.187 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 335.288 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.719 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.132 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

ASL LECCE

Dal primo marzo rimangono aperti i punti vaccinali di Campi Salentina, Martano, Gagliano del Capo, Nardò, Gallipoli e la Caserma Zappalà di Lecce.

Per gli over 12 la vaccinazione è ad accesso libero, senza prenotazione, per prime, seconde e terze dosi.

Gli orari di apertura dei punti vaccinali dal primo marzo:

Gagliano del Capo, presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale) – dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Gallipoli, palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30;

Lecce, caserma Zappalà, Via Massaglia – ingresso Viale Grassi – dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

Campi Salentina, presidio territoriale di assistenza, Via San Donaci (ex Ospedale) – dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

Martano, RSSA, Via Rita Levi Montalcini – dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

Nardò, ex Asilo, Via Beethoven – dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Il Museo Castromediano di Lecce, da lunedì 28 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, esclusivamente per le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) a cui si accede con prenotazione o tramite i Pediatri di libera scelta

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 1.000 dosi di vaccino anti Covid: fra queste, 179 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 141 nella struttura tensostatica di Oria, 315 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana, 74 da Conforama a Fasano, 28 nella scuola primaria di San Donaci. Sono state 5 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 11 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, sempre nella giornata di ieri, sono state 102.

ASL TARANTO

A Taranto e provincia, la campagna vaccinale ieri, martedì 22 febbraio, ha registrato un totale di 1.205 dosi, delle quali 63 prime dosi, 474 seconde dosi e 668 richiami. Nel dettaglio, 298 dosi sono state somministrate nelle farmacie, 7 dosi nelle strutture sanitarie, 107 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e 3 dosi a domicilio. Per quanto gli hub vaccinali, in Arsenale sono state somministrate 462 dosi, di cui 141 pediatriche, 306 dosi a Ginosa e 22 dosi pediatriche a Martina Franca.