Aggiornamento vaccini anticovid 21 febbraio 2022

ASL BARI

Sono circa 2mila le dosi somministrate nel fine settimana, di cui 127 prime dosi, 553 seconde e 1.268 terze dosi. Nel complesso la campagna anticovid ha sinora assicurato 2 milioni e 978.025 prime somministrazioni, 1 milione 71.033 seconde dosi e 787.217 richiami “booster”.

La copertura vaccinale, per gli over 12 che hanno completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa, è attestata all’87,4%, con una protezione che sale al 94,6% nella fascia oltre i 50 anni e sfiora l’80% tra gli under 50.

Tra i giovanissimi, da 5 a 11 anni, le somministrazioni hanno raggiunto quota 77.191, suddivise fra 43.526 prime dosi e 33.665 seconde, con una copertura del 56,3%.

ASL BAT

Nella provincia Bat il 92% della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino (317.143 cittadini) mentre in 304.635, pari all’89% degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 63% della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 215.536 cittadini.

Nella fascia 5-11 anni ha iniziato il ciclo vaccinale il 50% della popolazione pari a 12.811 bambini, lo ha concluso con la seconda dose il 39% equivalente a 9.875 bambini.

Nella Bat, nell’ultima settimana dal 14 al 20 febbraio l’incidenza totale dei nuovi casi positivi ogni 100.000 abitanti è pari a 558 casi, in netto calo rispetto ai 709 casi della settimana precedente.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anticovid 1.342.098 dosi.

Sono 290.699 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.042 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 333.517 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.672 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.096 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

Dal prossimo 22 febbraio l’hub di Manfredonia si sposta presso il LUC (laboratorio urbano comunale) in Viale Nazario Sauro.

ASL LECCE

L’87.2% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia di Lecce ha completato il ciclo primario di vaccinazione e il 66.27% ha ricevuto la terza dose (popolazione dati Istat 1.1.21).

In particolare, ha ricevuto la terza dose: il 45.76% della fascia 12-19, il 49.88% della fascia 20-29, il 53.64% della fascia 30-39, il 63.7% della fascia 40-49, il 67.96% della fascia 50-59, il 77.7% della fascia 60-69, l’83.33% della fascia 70-79 e l’84.44% degli over 80.

Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche il 54% della fascia 5-11 ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 43.15% ha completato la vaccinazione.

ASL BRINDISI

Nella ASL di Brindisi, da giovedì 17 a sabato 19 febbraio, sono state somministrate 2400 dosi di vaccino anti Covid, tra cui circa 250 pediatriche. I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.745 per una copertura vaccinale pari al 55,9%.

ASL TARANTO

A Taranto e provincia, la campagna vaccinale sabato 19 febbraio è andata avanti tramite le farmacie e gli ambulatori medici. Sono state somministrate 283 dosi in totale, delle quali 13 prime dosi, 118 seconde dosi e 152 richiami. Nel dettaglio, 127 dosi nelle farmacie abilitate, 33 dosi nelle strutture sanitarie, 114 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e 9 dosi a domicilio.