Aggiornamento settimanale vaccini anti Covid

ASL BARI

L’attività della campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari è concentrata particolarmente sulle quarte dosi, con quasi 2mila somministrazioni su 2.563 nell’ultima settimana. In generale sono stati garantiti alla popolazione 3 milioni e 51.338 vaccini, distinti tra 1 milione e 122.665 prime dosi, 1 milione e 87.141 seconde, 822.701 terze e 18.831 quarte dosi. Importante il contributo garantito anche in questa fase dai medici di Medicina generale che, ad oggi, hanno erogato circa il 52 per cento (9.838) delle quarte dosi totali somministrate.

La copertura con terza dose riguarda complessivamente l’81% della popolazione con età pari o superiore a 12 anni, con un’adesione più marcata (87,3%) nei gruppi dai 50 anni in poi e molto elevata, pari al 94,4%, tra gli ultraottantenni. Tra i 12 e i 49 anni, la copertura per chi ha completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa è attestata al 74,3%, un dato per il quale è fortemente consigliato accedere alla dose “booster”.

ASL BAT

Nella Asl Bt continua la campagna di vaccinazione in tutti gli uffici di igiene del territorio. In particolare si segnala che a Barletta le attività vaccinali proseguono nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ed è necessaria la prenotazione tramite i canali classici (Cup, call center e farmacie). Ad Andria invece si vaccina senza prenotazione tutti i venerdì dalle 9 alle 12.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.380.012 dosi di cui 520.545 prime dosi, 500.745 seconde dosi, 354.861 terze dosi, 3.861 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 297.761 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.423 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE

Sono 1.792.599 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.957 prime dosi, 657.858 seconde dosi (incluse monodose), 480.387 terze dosi e 4.397 quarte dosi.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, nell’ultima settimana sino ad oggi, la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 596 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 5 prime dosi; 19 seconde dosi; 133 richiami e 439 quarte dosi.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 114 presso il Palaricciardi di Taranto; 14 dosi a Ginosa; 18 dosi a Grottaglie; 11 dosi a Massafra, 17 a Martina Franca. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 213 dosi nei propri ambulatori e 172 dosi a domicilio. Nelle strutture sanitarie sono state somministrate 2 dosi e 32 dosi nelle farmacie abilitate.