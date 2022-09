Aggiornamento settimanale vaccini anti Covid 09.09

ASL BARI

Salgono a 3 milioni e 102.282 i vaccini erogati durante la campagna vaccinale anti-Covid. Scendendo nel dettaglio, si tratta di 1 milione e 123.275 prime dosi, 1 milione e 88.218 seconde, 832.050 terze e 58.739 quarte dosi. Ammontano a 1.154 i vaccini somministrati tra il 2 e l’8 settembre, con una prevalenza di quarte dosi (827).

La copertura vaccinale della popolazione con ciclo primario è elevata sia tra gli over 12 (94%) sia considerando la fascia più giovane, a partire dai 5 anni in poi (92%). Anche con il primo richiamo “booster”, i residenti di Bari e provincia protetti dal vaccino raggiungono l’80,1%. L’adesione più consistente si registra nelle fasce d’età più avanzate, coperte all’87% dai 50 anni in su. Spiccano gli ultraottantenni, con una copertura con terza dose pari al 95%, e i 70-79enni vicini al 90%, mentre al di sotto dei 50 anni l’adesione è attestata al 73%. Per quanto riguarda il “second booster”, ad oggi è stato somministrato al 18,2% della fascia dai 60 anni in poi, con un picco del 33,1% tra gli over 80.

ASL BAT

Il totale delle dosi di vaccino anti-covid somministrate nella Asl Bt ammonta a 887.375: in particolare fino a oggi sono state somministrate 233.871 terze dosi e 10.905 quarte dosi.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.399.406 dosi di cui 520.901 prime dosi, 501.220 seconde dosi, 358.813 terze dosi, 18.997 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 303.222 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.834 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE

A quota 1.816.111 le dosi di vaccino antiCovid somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.367 prime dosi, 658.220 seconde dosi (incluse monodose), 483.955 terze dosi e 23.569 quarte dosi.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi, secondo l’ultimo report dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 946.631 dosi di vaccino, di cui 342.365 prime dosi, 332.286 seconde dosi, 259.704 terze dosi e 12.276 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 1.649,18 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 321.251 residenti con il ciclo completo (copertura vaccinale 87,1%), 335.297 con almeno una dose (90,9%) e 245.930 vaccinati con terza dose (71,1%); 12.144 residenti hanno ricevuto la quarta dose.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, nell’ultima settimana sino ad oggi, la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 314 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 13 prime dosi; 12 seconde dosi; 56 richiami e 233 quarte dosi.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono state somministrate 58 dosi presso l’hub di Taranto allestito presso il Palaricciardi, 16 a Ginosa, 13 a Grottaglie, 25 a Manduria, 23 a Martina Franca e 11 a Massafra. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 109 dosi nei propri ambulatori, mentre 19 sono state le dosi a domicilio; 40 dosi, infine, sono state somministrate nelle farmacie abilitate.