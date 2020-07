Accordo Regione Puglia e Prefettura di Bari. Le forze dell’ordine coinvolte nelle indagini epidemiologiche per circoscrivere eventuali catene di contagio

Un protocollo tra la Regione Puglia e il ministero dell’Interno e’ stato siglato per utilizzare le forze dell’ordine nell’ambito dell’indagine epidemiologica, che i Dipartimenti di prevenzione delle Asl effettueranno per monitorare la diffusione del coronavirus. Il protocollo e’ stato firmato dal governatore Michele Emiliano e dalla prefetta di Bari Antonia Bellomo ed e’ stato finanziato dalla Regione per 1 milione di euro. Gli uomini delle Forze dell’ordine in Puglia sono stati utilizzati gia’ nella prima fase dell’emergenza sanitaria, per individuare i contatti diretti delle persone contagiate e lo stesso faranno fin dal prossimo futuro, perche’ “essendo degli investigatori riescono a trovarli in poco tempo”, ha spiegato Emiliano, aggiungendo che si tratta “del primo protocollo del genere in Italia”.