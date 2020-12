Acceso l’albero di Natale del Policlinico Riuniti di Foggia, come segno di speranza per la fine della pandemia

Mattinata piena di emozione oggi al Policlinico Riuniti di Foggia per l’accensione del piccolo albero di Natale, decorato con palline speciali con tanti messaggi augurali per i pazienti ricoverati e per gli operatori sanitari impegnati da mesi a combattere l’emergenza Covid.

L’iniziativa è stata proposta dai Clown Dottori dell’Associazione Il Cuore Foggia, diretta da Jole Figurella per ringraziare tutto il personale sanitario, amministrativo, i volontari e tutti coloro che in questo momento particolarmente difficile stanno dedicando le loro energie per combattere il virus.

Ad accendere il simbolico albero di Natale è stato il Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli, alla presenza di tutta la Direzione del Policlinico Riuniti di Foggia.

“Ringrazio, a nome della Direzione Strategica e di tutto il personale dell’Azienda, la Presidente de Il Cuore Foggia Jole Figurella e i Clown Dottori per il grande impegno profuso – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli. Iniziative come questa vanno intese nel segno dell’umanizzazione delle cure e dell’attenzione alla dimensione sociale e psicologica dei pazienti, che vanno sostenuti ed accompagnati sia sotto l’aspetto sanitario che umano con un approccio di tipo olistico che prenda in carico l’intera persona. Esprimo gratitudine per questo gesto di grande vicinanza, di amicizia, di affetto al Policlinico Riuniti di Foggia. Una manifestazione di solidarietà che mi riempie d’orgoglio e che è la dimostrazione di una società più attenta al bisogno collettivo e che tutti insieme ce la faremo”.

“Ringrazio il Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli per la grande sensibilità dimostrata – ha commentato Jole Figurella. Abbiamo voluto scegliere un abete vero proprio perché possa successivamente essere piantato e le sue radici possano continuare a crescere, a simboleggiare la vita che continua. E’ stato decorato con palline speciali, realizzate a mano dai Clown Dottori, dai bambini di alcune scuole di Foggia, Lucera e Ordona e da alcuni pazienti di strutture residenziali e comunità di Foggia e provincia. L’obiettivo è quello di far sentire il clima del Santo Natale ai pazienti e a tutti gli operatori sanitari che combattono quotidianamente contro il virus. E’ un albero piccolo, ma simbolico perché rappresenta la speranza per la fine della pandemia.”

All’ accensione dell’albero di Natale sono stati presenti il Sindaco di Ordona Dott.ssa Adalgisa La Torre, i bambini di alcune scuole di Foggia e provincia che hanno consegnato un cesto di palline da loro decorate e i Clown Dottori che hanno dedicato un flashmob emozionale, raccontato con il linguaggio dei segni, ai pazienti e a tutto gli operatori sanitari impegnati da mesi a fronteggiare l’emergenza Covid.

La cerimonia si è conclusa con la consegna di una pergamena al Commissario Straordinario dalle mani di una bambina, in rappresentanza di tutte le scuole, con gli auguri di Buon Natale dai Clown Dottori e con uno striscione con la scritta INSIEME A VOI CON IL CUORE!