A Roma presentata ufficialmente la nuova edizione di WELFAIR

“L’equilibrio della Sanità. L’innovazione: da produttori di spesa a strumenti per la sostenibilità”.

Presente l’AFORP con la delegata Anna Linda Caponio

Roma, 28.05.2025 – Presso la Sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) a Roma, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione di WELFAIR, La fiera del fare Sanità, intitolata: “L’equilibrio della Sanità. L’innovazione: da produttori di spesa a strumenti per la sostenibilità”.

L’edizione 2025, certificata internazionale, si svolgerà a Fiera di Roma, dal 4 al 7 novembre.

Per AFORP è intervenuta la componente dei Probiviri Anna Linda Caponio.

La sesta edizione è stata presentata da:

Enzo Chilelli, Coordinatore scientifico Welfair

Giovanni Scapagnini, Coordinatore scientifico Welfair

Marinella D’Innocenzo, Comitato scientifico Welfair

WELFAIR è il punto di riferimento per l’intero ecosistema della sanità italiana: un evento che riunisce i vertici della governance sanitaria, le società scientifiche e le principali aziende del settore delle tecnologie medicali. Un’occasione unica di confronto e collaborazione tra tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un Servizio Sanitario Nazionale più forte, sicuro e integrato

Ad aprire l’incontro Roberto Luogo in rappresentanza di Federico Eichberg, Capo di Gabinetto presso MIMIT.

Riportiamo qui le sintesi degli intervenuti alla presentazione.

Roberta Angelilli, Vicepresidente – Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Regione Lazio, ha parlato di sanità al centro non solo come WELFAIRE ma anche come impresa, cittadino al centro del sistema e sostenibilità finanziaria per le aziende. Ha ribadito l’importanza del comparto industriale farmaceutico particolarmente nel Lazio comparto che ad oggi è costituito da oltre 300 imprese con 8 università coinvolte.

Pietro Piccinetti, Presidente Commissione Internazionalizzazione AEFI ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni fieristiche in Italia.

Enzo Chilelli, coordinatore scientifico di Welfair, ha puntualizzato la connessione dei vari ambiti del Sistema Sanitario e come esso rappresenti il comparto più importante non solo come costi ma anche e soprattutto come imprese. Cresce la volontà di dare maggiore visibilità alle START UP, con l’orientamento a riportare in Italia competenze tecnologiche. E’ un comparto molto importante tra i primi in Italia ed il secondo dopo quello militare per la ricerca.

Ha rimarcato quanto la sanità a domicilio del paziente fragile abbia poche risorse ancora, augurandosi per il futuro immediato margini di miglioramento.

Per crescere serve una governance comune, puntualizzazione fatta da tutti i relatori. In conclusione, una nota sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (AI), particolarmente un dettaglio degli ambiti dove è usata maggiormente utilizzata, quali: radiologia (77%), cardiologia (10%), neurologia (3%) dermatologia (2%).

Giovanni Scapagnini coordinatore scientifico di Welfair, ha approfondito il tema sull’invecchiamento in salute. La capacità di gestione alla salute negli ultimi anni ha dimostrato di non funzionare in maniera adeguata. Uno degli aspetti da attenzionare è dato dal dato di aspettativa di vita in salute che non raggiunge i 60 anni quando l’aspettativa di vita oggi è intorno agli 80 anni. (Per oltre 20 anni sarà necessario SOSTENERE l’essere umano); (1 anziano su 3 sarà destinato a patologie neurodegenerative.

Lo stile nutrizionale ha un impatto nella comparsa delle malattie maggiore, anche, rispetto ai fattori che ci fanno “ammalare”.

Marinella D’Innocenzo del Comitato scientifico Welfair, ha presentato i temi dei tavoli tematici: Governance e sostenibilità, Sanità digitale, rischio in sanità, sicurezza, società scientifica e rapporto con le istituzioni, consulta vascolare, prevenzione e invecchiamento, buone pratiche, soffermandosi su alcuni e dando evidenza del tavolo che tratterà il – PNRR MISSIONE 6 – A che punto siamo, rafforzamento governance e semplificazione procedure. Disuguaglianze regionali e carenza personale sanitario.

Altro argomento di discussione dei tavoli tecnici LE SFIDE – dm 77, multidisciplinarietà e sinergia piano Sociale e COT.

Altro intervento Carlo Catalano – Tenente generale Ispettore Generale della Sanità Militare, dove ha definito il ruolo della sanità ospedaliera in divisa definendolo tra le altre cose un lavoro sociale importante svolto soprattutto con il CUORE.

Il personale militare nasce e vive nella cultura dell’emergenza, lavorare nelle mura di un ospedale o in una tenda è la stessa cosa. Le sinergie sono fondamentali. Se vogliamo erogare prestazioni all’altezza bisogna collaborare con una messa in comune risorse, capacità e competenze.

Sandro Michelin, professore e Presidente lipedema World Congress, ha annunciato che contemporaneamente alla Fiera si svolgerà il Congresso mondiale del lipedema, malattia finalmente riconosciuta.

Tiziano Melchiorre, Associazione IAPP, ha rimarcato gli aspetti riguardanti la divulgazione della prevenzione per le patologie visus e cecità. “Al Welfair saremo presenti per fare “advocacy” nella prevenzione alla popolazione delle malattie della vista”. Ha citato lo studio della Bocconi in Economia sanitaria, e l’importanza della prevenzione.

Prof. Giovanni Spera, già Ordinario di Medicina Interna e Presidente del Comitato Etico Sapienza Università di Roma. Presidente della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA) direttore scientifico di WELfair, ha evidenziato l’importanza del Progetto DIETA MEDITERRANEA, e della volontà di “valorizzare” i cibi e prodotti italiani come nutrienti. Un piccolo cenno, sulla necessità e difficoltà nell’anziano, di poter accedere a percorsi riabilitativi.

Tante le tematiche che saranno trattate, tante le occasioni di scambio e condivisione, per noi imprenditori non resta che valutare la possibilità di essere presenti alla VI edizione di Welfair alla Fiera di Roma, dal 4 al 7 novembre 2025.