A medici di famiglia ‘negata’ informazione su farmaci anti-Covid

(Adnkronos) – Medici di famiglia quasi senza strumenti terapeutici contro Covid-19. Ma non basta: in pratica, anche l’informazione sui pochi farmaci oggi utilizzati contro la malattia viene loro ‘negata’, visto che alle aziende farmaceutiche a cui, con una serie di regole, è in fondo delegata gran parte dell’informazione sulle specifiche molecole, non è consentito informare i camici bianchi che non possono prescriverle. Lo denuncia il segretario nazionale dei medici di medicina generale, Silvestro Scotti.

“Arriviamo così all’assurdo che io posso andare a visitare un paziente a casa, rischiando anche la vita, ma non ho nulla da prescrivergli e non ho informazioni su eventuali terapie prescritte in ospedale”, spiega all’Adnkronos Salute Scotti, ricordando che “al momento la situazione è questa”, anche se si continua a indicare nel medico di famiglia e nel territorio la soluzione per una più efficace risposta al controllo della pandemia.