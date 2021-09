A Brindisi sospesi 16 operatori sanitari no-vax

Misura disposta dopo il loro rifiuto alla vaccinazione anti-Covid. L’attivita’ di controllo dell’Asl Brindisi prosegue spedita in tal senso.

Sedici operatori sanitari no-vax sono stati sospesi dall’Asl di Brindisi. È la misura disposta a seguito del loro netto rifiuto alla vaccinazione.

L’attività di controllo dell’Asl Brindisi prosegue spedita in tal senso. Sono 38 i professionisti che hanno presentato la certificazione dell’avvenuta vaccinazione, 13 quelli che hanno presentato la documentazione medica per esenzione che sarà valutata da una commissione. Sono invece salite a 43 (rispetto alle iniziali 20) le lettere con l’invito a vaccinarsi rivolte agli operatori non ancora immunizzati e che non hanno motivato la loro scelta.