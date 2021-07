A Bari il primo congresso ortopedico in presenza: formarsi attraverso la competizione

Giovani specialisti di tutta Italia si trovano venerdì 2 e sabato 3 luglio al Nicolaus hotel di Bari per il primo congresso ortopedico in presenza che dà il via a un percorso formativo di due anni.

Siagascot (società italiana di artroscopia, ginocchio, arto superiore, sport, cartilagine e tecnologie ortopediche) ha infatti scelto Bari per questo percorso di formazione attraverso una competizione in tre fasi. Ci saranno 150 partecipanti, 50 tutor, 16 aziende partner.

Fase 1: LIGcA nazionale

La prima tappa del percorso è la LIGcA, Lega italiana giovani chirurghi articolari, ideata e coordinata dal dottor Lorenzo Moretti, specialista ortopedico del Policlinico di Bari. Si svolge al Nicolaus hotel di Bari il 2 luglio dalle 13 alle 20 e il 3 luglio dalle 9 alle 14. In questa fase ci sono lezioni e prove a punteggio: quiz a risposta multipla, simulazioni software o esercitazioni pratiche. Dopo il test finale si formerà una classifica. I primi 40 accedono alla tappa successiva.

Fase 2: LIGcA watching

La seconda fase si svolge tra luglio 2021 e febbraio 2022. Ad ogni partecipante viene assegnato un SIAGASCOT teaching-center, ovvero una delle 60 strutture ospedaliere o universitarie della rete societaria in cui lavora l’opinion leader di riferimento. Qui si dimostrano le capacità in ambulatorio e in sala operatoria sotto l’occhio del proprio tutor che rilascia un punteggio definitivo sommando i punteggi di ogni singola giornata. Accedono alla fase successiva i 20 migliori candidati.

Fase 3: Finale LIGcA-Lab

La terza fase è la Finale LIGcA-Lab che si tiene a inizio 2022, prima del Congresso Nazionale SIAGASCOT, nel cadaver-lab di Verona. La tappa dura due giorni durante i quali i partecipanti si sfidano testa a testa su postazioni cadaver-lab, eseguendo 4 prove (2 a tema artroscopia di ginocchio, 2 di protesica di ginocchio). Arriva infine l’elezione del campione nazionale che, assieme agli altri finalisti, accede a progetti di scambio con le altre nazioni in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dottoressa Lonigro, Segreteria organizzativa: 346 6403991.