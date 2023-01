A.ANNESE s.r.l.

Amministratore Unico

Legale Rappresentante

Annese Marcello/Claudio

Direttore Commerciale

Annese Claudio





BREVE STORIA La A. ANNESE srl è attiva sin dal 1968 nel campo delle forniture di apparecchiature sanitarie, dispositivi medici, farmaci e nella gestione di depositi di medicinali. L’azienda opera in tutta Italia e prevalentemente nei territori della Puglia, Basilicata, Molise e in Abruzzo. PRODOTTI E LINEE COMMERCIALIZZATI

• Set per infusione

• Prolunghe per infusione

• Piastre per infusione

• Deflussori per flebo e speciali

• Articoli di raccordo flebo paziente

• Arredamento sanitario per degenza

• Articoli per sterilizzazione

• Carrelli per contenimento e stoccaggio contenitori

• Arredamento per ambulatorio e studi medici

• Arredamento per sale operatorie

• Strumentario chirurgico specialistico

• Pompe elastomeriche

• Pompe volumetriche

• Aghi per biopsia

• Divise per operatori sanitari

• Divise alta visibilità

• Soluzioni infusionali

• Farmaci generici

• Apparecchiature elettromedicali

• Diagnostica

• Aspiratori chirurgici

• Elettrobisturi

• Frigoriferi uso ospedaliero

• Antinfortunistica per operatori sanitari

• Articoli per radiologia

• Camici

• Guanti

• Mascherine

• DPI-Covid