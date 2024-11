FORUM RISK MANAGEMENT DI AREZZO: IL 26 NOVEMBRE TAVOLO DELLA FILIERA SUL PAYBACK E INTERVENTO DELLA PRESIDENTE AFORP SULLA GOVERNANCE DISPOSITIVI MEDICI

L’AFORP insieme alle associazioni della filiera delle Piccole e Medie Imprese Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania, Toscana e Calabria sarà presente, con uno stand, per la seconda volta nella sua storia associativa, alla 19^ edizione del Forum Risk Management che si svolgerà ad Arezzo, dal 26 al 29 Novembre 2024, presso il quartiere fieristico.

✅L’AFORP parteciperà con i suoi rappresentanti alle sessioni del Forum: la Presidente Grazia Guida interverrà ad un evento sulla nuova governance dei dispositivi medici, il giorno 26 novembre alle ore 15.00, presso la Sala “Piero della Francesca” insieme ad altri illustri relatori di livello nazionale.

✅Lo stesso giorno, in mattinata, alle ore 12.00, ci sarà il Tavolo 2 a cura della filiera delle Piccole e Medie Imprese che verterà sul seguente tema “Le imprese della filiera per il superamento del payback e per il miglioramento del sistema sanitario nazionale”. Interverrà per AFORP il Presidente Grazia Guida. Parteciperanno anche i presidenti di altre regioni.