Lettera aperta di AFORP al leader della CGIL

Lettera aperta al leader della CGIL

Gent.mo

Dr. Maurizio Landini.

Noto con grande attenzione che lei si sta occupando della crisi Stellantis. Questa non vuole essere la guerra tra dipendenti di comparti diversi, ma Le chiedo, come mai non si occupa di noi? Non si occupa del nostro comparto? Non si occupa dei dipendenti che andranno a casa e della crisi di identità che avremo? Mi scusi ma noi esistiamo per lei?

La ringrazio se Lei vorrà porre attenzione su di noi e certo non siamo figli di un Dio minore.

Grazia Guida – Presidente AFORP