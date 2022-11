Obesità, al “de Bellis” avviati gli interventi di chirurgia bariatrica

Finora al “de Bellis” sono già stati eseguiti 26 interventi e si prevede di arrivare a 50 entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di diventare nel 2023 centro di eccellenza della società italiana di chirurgia dell’obesità (SICOB) con 300 interventi l’anno, iniziando così ad invertire il flusso di pazienti verso le strutture private e del nord riducendo i costi della mobilità passiva: sono circa tremila i pugliesi che ogni anno si rivolgono a centri privati specializzati della Puglia e di altre regioni del nord.

L’intervento chirurgico di riduzione del peso è il tassello con cui si completa il percorso assistenziale per il paziente obeso che vede l’istituto pugliese tra i pochi in Italia con i “Gruppi del Cammino” per le attività motorie riconosciuti dal ministero della Salute. Circa duecento i pazienti seguiti che trovano al “de Bellis” i piani personalizzati da parte dei chinesiologi e anche tutti i trattamenti di chirurgia plastica necessari al perfezionamento e al ripristino psico-fisico del paziente obeso, le terapie, le diete, indispensabili dopo l’intervento per il raggiungimento del miglior risultato possibile.