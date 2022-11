Conclusi i lavori della Terza Commissione. Audizione dell’AFORP

Ancora audizioni, concluse poco fa, per la Terza Commissione presieduta dal consigliere Mauro Vizzino.

Con la presenza dell’assessore alla Salute, Rocco Palese, l’organismo consiliare ha audito- su richiesta dello stesso- il sindaco di Vieste nella sua duplice veste di rappresentante del Distretto n. 53 Gargano Nord, sulla pesante situazione dell’assistenza sanitaria determinatasi a Vieste, così come nell’intero Distretto, ulteriormente aggravata dal flusso del turismo agostano.

Un incontro specifico con la Asl ed i Sindaci dei Comuni interessati è stato annunciato come già programmato dall’assessore Palese.

La Commissione è poi proseguita con le audizioni sempre dell’assessore alla Salute e del direttore del Dipartimento, Montanaro su tema “ Argomenti prioritari per le PMI della sanità”, richiesto dall’Associazione dei Fornitori ospedalieri di Puglia e Basilicata con relazione del Presidente AFORP Grazia Guida e sul “ Servizio di Gestione della logistica dei magazzini e servizio postale dell’asl Taranto”, richiesto dalla FIT-CISL del capoluogo jonico.

Un maggiore approfondimento è stato poi richiesto per il tema dello scorrimento delle graduatorie per fisioterapisti, educatori professionali, terapisti della riabilitazione, tecnici di laboratorio e logopedisti e più in generale per tutte le professioni sanitarie, sollevato tanto dalla consigliera Ciliento che dal presidente dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, dalla FP-CGIL BAT. Rinviata poi alla prima seduta utile della Commissione, l’audizione richiesta dal consigliere Tupputi sullo stato di attuazione per la Centrale 118 del territorio ASL/BAT.