Relazione Pnrr: 334 bandi per 95 miliardi, spesa in linea con gli obiettivi (ridotti)

Il premier Mario Draghi invia al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in cui si sottolinea che “la maggior parte degli interventi a valere su risorse aggiuntive presenta cronoprogrammi attuativi che, nell’anno corrente, prevedono fasi procedurali precedenti l’avvio dei lavori. Per tali misure, la mancanza di erogazioni è, quindi, in linea con le scadenze previste dal Piano”. Inoltre, “per quanto riguarda il semestre in corso, l’attuazione procede più velocemente dei cronoprogrammi originari. La fine della legislatura ha richiesto uno sforzo supplementare, per fare in modo che, dopo le elezioni, si potesse ripartire da una posizione la più avanzata possibile”.