Nel 2021 la spesa cresce ancora e si avvicina a quota 20 mld

La spesa farmaceutica per acquisti diretti nel 2021 al netto dei gas medicinali (11.318 mln di euro) ha registrato uno scostamento assoluto di 2.067,3 mln di euro rispetto al tetto del 7,65%. In questo caso nessuna Regione è riuscita a rispettare il tetto di spesa tranne la Valle d’Aosta e la Lombardia.

Per quanto riguarda la spesa per gas medicinali, lo scostamento assoluto rispetto al tetto dello 0,20% della spesa per acquisti diretti per gas medicinali è stato di +2,1 mln di euro.

I consumi, espressi in numero di ricette (552,5 milioni di ricette), mostrano un lieve aumento (+2,2%) rispetto al 2020; l’incidenza del ticket totale si riduce impercettibilmente (-0,4%). Aumentano dell’2,2% (pari a 526 mln) delle dosi giornaliere dispensate.

Si conferma nello specifico il calo (-2,7%) dei ticket fissi (398,4 mln). In aumento (+0,4%) la spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l’acquisto di farmaci branded (1.082,7 mln).

Per i farmaci inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici la spesa nel 2021 al netto del payback è stata pari a 213,7 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici, la spesa al netto del payback è stata pari a 499,6 milioni di euro.