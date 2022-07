Cauda – «La quarta dose evita la malattia grave in attesa dei vaccini per più varianti»

“Un secondo richiamo di vaccino è necessario per aumentare soprattutto l’immunità di tipo cellulare. La Food and Drug Administration già il 29 marzo ne consigliava la somministrazione agli over 50 e agli over 12 fragili. A maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato il secondo richiamo per migliorare la risposta immunitaria nei 60enni” afferma Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. “In due studi condotti in Israele su oltre 1 milione di persone, tra gennaio e marzo, si era visto che la protezione nel prevenire la malattia grave era intorno al 70% e l’efficacia nel prevenire l’infezione pari al 50%. L’immunità nei confronti di questi virus è limitata nel tempo, si è calcolato che duri circa otto settimane. Quindi il secondo richiamo serve per ridurre il rischio grave di malattia”.