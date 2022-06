Antonella Viola: «Il genere in medicina non è un dettaglio»

“Uomini e donne dal punto di vista fisiologico non sono uguali e la scienza non lo ha mai nascosto, semplicemente ha deciso di non occuparsene quanto avrebbe dovuto” afferma l’immunologa Antonella Viola, che spiega: “Nei secoli questo argomento è stato ritenuto di scarso interesse per la comunità scientifica e le case farmaceutiche e le motivazioni sono prima di tutto culturali.

Basti pensare che fino al 1993 le donne non erano inserite negli studi clinici svolti per misurare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci e che solo in quell’anno l’americana Food and Drug Administration ha deciso di includerle”. Da allora le cose sono cambiate, “ma non abbastanza. Al termine degli studi clinici, infatti, i dati vengono ancora oggi messi tutti insieme senza distinzione e la valutazione sull’efficacia e la sicurezza delle terapie non è fatta sulla base del genere. I motivi in questo caso sono principalmente economici”.