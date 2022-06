Il Pil sale dello 0,1% nel primo trimestre, ma l’industria frena

L’economia italiana rallenta ma, almeno per il momento, resta lontano lo spettro della terza recessione in 10 anni. L’Istat ha corretto al rialzo di 0,3 punti percentuali la stima preliminare sull’andamento del Pil tra gennaio e marzo di quest’anno, passata dal -0,2%di fine aprile a un +0,1%. Anche se nel primo trimestre 2022 non pochi i settori mostrano un andamento congiunturale negativo, a cominciare dall’industria, in calo dello 0,9%, e dai servizi, che segnano un -0,1% nella rilevazione sui Conti economici trimestrali.