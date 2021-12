596 contagiati, 2 decessi. Ma la Puglia sta meglio di altre regioni

Aggiornata la mappa europea dei contagi.

Questa la divisione per province dei nuovi casi registrati nel bollettino di oggi: 183 a Bari, 41 nella BAT, 51 a Brindisi, 132 a Foggia, 111 nella provincia di Lecce, 73 in quella di Taranto. 6114 le persone attualmente positive, 126 quelle ricoverate in area non critica, 27 le persone in terapia intensiva. L’ECDC, l’agenzia dell’Unione europea che monitora l’andamento della pandemia, ha pubblicato la mappa aggiornata: Puglia, Molise e Sardegna sono le regioni che stanno meglio in Italia.