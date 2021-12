(Ansa) – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha concluso che la dose di richiamo del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) può essere presa in considerazione almeno 2 mesi dopo la prima dose per le persone con età superiore a 18 anni. Il richiamo J&J, secondo Ema, può essere considerato anche come terza dose per chi si è sottoposto a Pfizer o Moderna.