Sileri: La Salute non è soltanto cura, ma anche prevenzione

Il Sottosegretario alla Salute sul disegno di legge che si propone di ampliare il divieto di fumo anche negli spazi pubblici all’aperto, di cui è primo firmatario il senatore Giuseppe Auddino

(PANORAMA SANITÀ) – “Il servizio sanitario non è soltanto cura: altrettanto e forse più importanti sono le iniziative che puntano a prevenire le malattie, e la promozione di stili di vita più sani e in grado di rendere più sostenibile il nostro servizio sanitario”. È quanto ha sostenuto il sottosegretario Pierpaolo Sileri nel suo intervento conclusivo alla conferenza stampa su “Una nuova legge per creare nuovi spazi liberi da fumo”, svoltasi venerdì scorso al Senato per presentare il disegno di legge che si propone di ampliare il divieto di fumo anche negli spazi pubblici all’aperto, di cui è primo firmatario il senatore Giuseppe Auddino. “Il nostro primo obiettivo – ha proseguito Sileri – deve essere proteggere dal fumo passivo chi non fuma, in particolare le persone più fragili come i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza. Ma una legge come questa, riducendo le occasioni di accendersi una sigaretta, può anche aiutare chi vuole smettere, e soprattutto può rendere più difficile iniziare a fumare nella fascia di età più a rischio, tra i 12/13 e i 20 anni, superata la quale è più difficile diventare fumatori”. Il Governo, ha concluso Sileri, è favorevole ad incardinare il prima possibile il disegno di legge, che va nella direzione che il Ministero della Salute ha intrapreso: creare maggiore consapevolezza culturale sul fatto che la Salute non è soltanto cura, ma anche prevenzione e promozione degli stili di vita più opportuni da seguire.