AReSS, sintesi attività dell’annualità 2020-21: innovazione, la sfida globale per la salute

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS, che senza giri di parola, presenta una sintesi delle attività sviluppate dalla giovanissima agenzia.

“Noi siamo questo.

E questo nostro primo Activity Report 2020-2021 è tante cose, sia per i contenuti – e non ci sono tutti – sia per i significati.

Intanto, inutile girarci attorno, è anche una vetrina e lo diciamo subito così evitiamo di passare per falsi modesti ma è soprattutto una restituzione a tutti i nostri portatori di interesse del lavoro che questa giovanissima Agenzia già fa e delle visioni ampie che già si indovinano, quando non esplicitamente dichiarate, nelle attività già in corso.

Le visioni, appunto, sono state quelle che ci hanno guidato sin dalla istituzione di AreSS a luglio 2017 e quelle che ci hanno spinto a non porre all’inventiva limiti che il denaro pubblico non poneva.

Non faremo in questa introduzione una sintesi di quanto leggerete nelle pagine a seguire ma ci teniamo a sottolineare due tratti comuni in quasi tutte le attività dell’annualità 2020-21.

Il primo è senza dubbio la curiosità, che è la qualità che spinge a non disdegnare nessuna direzione e anzi a intraprenderne scientemente di nuove alla ricerca di modi inediti di fornire assistenza e – perché no? – anche a caccia di errori da evitare su larga scala.

La seconda caratteristica è la voglia e la capacità di trasformazione, che troverete in tutte quelle iniziative che contengono l’intenzione di intervenire “fondativamente” sul capitale umano e sui processi, facendosi “abilitare” dalla tecnologia: in poche parole “trasformazione digitale”, quella invocata ormai troppo spesso e troppo a sproposito da quando ci ha fatto visita il COVID e che costituisce – se ben interpretata – la chiave della nuova normalità.

Entrambe le caratteristiche, però, non appartengono ai progetti in sè, al più ne sono favorite, ma appartengono al gruppo, quello ampio di Agenzia che proprio nell’ultimo anno è cresciuto in maniera cospicua in quantità e qualità, e i gruppi più ristretti di ciascuna iniziativa.

A loro va il più profondo ringraziamento per aver attinto nell’ultimo difficilissimo anno alla loro più sofisticata capacità di immaginazione e alla loro più motivata voglia di trasformarsi e trasformare, con il solo obiettivo di lasciare quello che hanno preso in mano migliore di come l’hanno trovato per i pazienti e per i cittadini.

Noi siamo questo: #HereWeAReSS

https://www.facebook.com/1881070988831561/posts/3049038228701492/?d=n