Legge di Bilancio/ Fiaso: soddisfazione per la stabilizzazione dei precari Covid

“L’ultima bozza della Legge di Bilancio, attraverso la norma per la stabilizzazione per il personale sanitario, recepisce la richiesta della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

(ILSOLE24ORE) – Siamo molto soddisfatti: la possibilità di assumere a tempo indeterminato i professionisti che hanno dato un contributo fondamentale per l’emergenza Covid ci consentirà di affrontare concretamente le sfide dei prossimi anni”.

Così Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, ha commentato la possibilità per i servizi sanitari regionali, prevista nell’ultima bozza della Legge di Bilancio, di assumere a tempo indeterminato gli operatori sanitari reclutati a tempo determinato durante l’emergenza.

“L’assunzione dei precari rappresenta sicuramente una riconoscenza necessaria per l’impegno e il sacrificio di chi è stato in prima linea nei mesi più difficili, ma anche e soprattutto un riconoscimento delle professionalità e delle esperienze maturate durante la pandemia – prosegue Migliore -. In questo anno e mezzo le Aziende hanno sperimentato modelli innovativi e hanno avviato percorsi multidisciplinari sviluppando con i professionisti competenze trasversali che saranno essenziali per il futuro della sanità”.

“Possiamo finalmente inaugurare una nuova stagione del Servizio sanitario nazionale ricominciando a fare programmazione e spingendo sulla formazione – conclude -.

Grazie ai nuovi ingressi e alle nuove energie potremo colmare le carenze di organico, determinate da anni di restrizioni della spesa e dall’imbuto formativo, superare la precarietà, e soddisfare il fabbisogno organizzativo per lo sviluppo del PNRR, mettendo in sicurezza il sistema sanitario di fronte ad eventuali nuove emergenze pandemiche”.