Ma per la senatrice Binetti “i nodi da sciogliere restano ancora molti” e il “Governo dovrebbe far sentire una voce persuasiva e competente”

“In Senato oggi arriva il quarto decreto Covid, emanato il 21 settembre 2021, e il Governo si appresta a mettere per l’ennesima volta la fiducia, nonostante l’amplissima maggioranza su cui può contare, ma di cui, evidentemente, non sembra fidarsi completamente. Si tratta di due misure urgenti, necessarie per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, l’estensione della certificazione verde -il famoso green pass- e il rafforzamento del sistema di screening, gli ormai indispensabili tamponi. Non c’è dubbio che mentre si va verso la somministrazione a tappeto della terza dosi molti, moltissimi cittadini e non solo i No Vax sono presi da dubbi ed incertezze, a cui vorrebbero ricevere risposte che andassero oltre il martellante slogan televisivo degli esperti. Vaccinarsi fa bene e chi non si vaccina nuoce gravemente alla salute, alla sua e a quella di chi gli sta vicino. Non è chiaro però perché la distanza tra le diverse somministrazioni dei vaccini, i vari richiami, vada accorciandosi sempre più e la durata del Green pass segua a rotazione, mostrando una efficacia sempre più breve. L’Italia è in Europa il Paese che ha raggiunto la maggiore percentuale di persone vaccinate, ma ciò nonostante la curva dei contagi ha ripreso a crescere e coinvolge anche molte persone vaccinate. Certamente in forma più leggera, con minore ricorso alla terapia intensiva e con un più ridotto numero di decessi. Ma comunque l’efficacia del vaccino, pur essendo confermata dai fatti, non rappresenta affatto una difesa di assoluta certezza.” Lo afferma la senatrice Paola Binetti, UDC, intervenuta in Aula durante il dibattito parlamentare. “Vaccinarsi fa bene, ma non è una garanzia assoluta: è una misura di giusta prudenza, da affrontare con quell’indispensabile buon senso che in ogni caso fa optare sempre per il male minore. Ma la campagna di comunicazione del Governo continua ad essere sfilacciata e poco convincente, soprattutto per la mancanza di argomentazioni realistiche e per l’enfasi colpevolizzante nei confronti dei No-Vax. Anzi sembra che questa sia la parte preponderante del messaggio televisivo: mostrare storie drammatiche di NoVax che sono deceduti oppure chiedere ai sopravvissuti di lanciare appelli per sollecitare la vaccinazione, fino alla terza dosi. Il tono prevalente nei talk show televisivi è quello dello scontro tra parti politiche diverse; tra piazze per lo più violente e prive di qualsiasi segno di autoprotezione. La verità è che nessuno sa quanto durerà ancora la pandemia; nessuno è in grado di precedere i prossimi picchi; nessuno è in grado di prevedere le ricadute sull’economia e sul mondo del lavoro. Ed è in questa terra di mezzo che il Governo dovrebbe far sentire una voce persuasiva e competente; lontana dal dogmatismo antiscientifico di ognuna delle parti, consapevole delle attuali contraddizioni e in cerca della loro soluzione, senza forzare i fatti.”