Quote premiali. In arrivo 390 milioni per le Regioni. Alla Puglia oltre 9 milioni di euro

Dopo l’ok in Stato-Regioni raggiunto in agosto è stato pubblicato il decreto dei Ministeri di Salute ed Economia che ripartisce tra gli Enti locali le risorse premiali. IL DECRETO

03 NOV – In arrivo 390 milioni di euro per le Regioni. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mef-Salute che sblocca le quote premiali per l’anno 2021. La misura è del 2011 e prevede che siano stabilite “forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall’anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio”.