Migliore, dopo anni si torna ad investire nella sanità pubblica

Per il presidente della Federazione Aziende Sanitarie e Ospedaliere: “L’aumento del fondo una notizia straordinaria. Si riparta dal personale per rafforzare assistenza e prevenzione”

“L’annuncio di incremento del fondo sanitario da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza è una notizia straordinaria. Dopo anni di tagli alla spesa e di blocco del turn over si torna ad investire nella sanità pubblica”. Così Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) sull’annuncio del ministro Speranza di rafforzare il fondo sanitario. “Bisogna partire dalla risorsa più preziosa: il personale. Il Pnrr con la missione Salute finanzia le infrastrutture sanitarie, l’edilizia ospedaliera, l’innovazione digitale ma per far funzionare strutture e macchinari c’è bisogno di professionisti e di nuove competenze – dichiara Migliore – Grazie all’aumento del fondo le aziende sanitarie e ospedaliere potranno finalmente trovare una risposta alla carenza di medici e infermieri che da troppo tempo affligge il nostro sistema sanitario. Questo significa poter offrire ai pazienti cure e servizi migliori ma significa anche poter puntare sulla prevenzione, che costituisce il fulcro e la piena realizzazione del diritto alla salute, spesso lasciata indietro per inseguire l’emergenza”.