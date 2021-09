Per terza dose si utilizzerà solo Pfizer

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza per il vaccino Pfizer contro il Covid per consentire l’uso di una singola dose di richiamo, da somministrare almeno sei mesi dopo il completamento della serie primaria in:– individui di età pari o superiore a 65 anni;– individui di età compresa tra 18 e 64 anni ad alto rischio di Covid-19 grave;– individui di età compresa tra 18 e 64 anni la cui frequente esposizione istituzionale o professionale a Sars-CoV-2 li espone ad alto rischio di gravi complicanze di Covid-19, incluso Covid-19 grave.L’autorizzazione odierna si applica solo al vaccino Pfizer. Confermata quindi la raccomandazione del panel Fda della scorsa settimana e bocciata l’iniziale linea dell’amministrazione Biden che prevedeva una dose di richiamo per tutta la popolazione over 16.

“L’autorizzazione di oggi dimostra che la scienza e i dati attualmente disponibili continuano a guidare il processo decisionale della Fda per i vaccini contro il Covid durante questa pandemia. Dopo aver considerato la totalità delle prove scientifiche disponibili e le deliberazioni del nostro comitato consultivo di esperti esterni indipendenti, la Fda ha modificato l’approvazione di emergenza per il vaccino Pfizer per consentire una dose di richiamo in alcune popolazioni come gli operatori sanitari, insegnanti e personale di assistenza diurna, persone che lavorano nelle botteghe, senzatetto e persone che si trovano nelle carceri – ha affermato il commissario ad interim della Fda Janet Woodcock, MD -. Questa pandemia è dinamica e in evoluzione, con nuovi dati sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini che diventano disponibili ogni giorno. Man mano che impariamo di più sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini Covid, compreso l’uso di una dose di richiamo, continueremo a valutare la scienza in rapida evoluzione e a tenere informato il pubblico”.